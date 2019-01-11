2019-01-11T18:03:12+03:00
Происшествия

В Туринске будут судить братьев, которые убили таксиста из-за желания покататься с ветерком

После преступления мужчины проехали один километр и бросили машину
Павел ПИВОВАРОВ
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Фото: пресс-служба регионального Следственного комитетаФото: пресс-служба регионального Следственного комитета
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В Свердловской области стартует суд над двумя братьями, убившими таксиста. Мужчины заказали автомобиль из Туринска до одной из близлежащих деревень. Затем один из них притворился, что ему стало плохо. Сердобольный водитель наивно попался на уловку и остановил машину. В ответ, его стали пинать. Далее последовали удары ножом. В итоге мужчина скончался на месте преступления. Тело убитого пассажиры выкинули в канаву.

Затем 27-летний и 25-летний мужчины забрали из машины погибшего деньги и документы. После этого они поехали кататься на автомобиле таксиста, но проехав километр, въехали в сугроб. Сильно опьянев, они оставили машину и добрались до дома пешком.

- Преступников вычислили по брошенному ножу недалеко от места преступления, - отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Теперь им грозят серьезные тюремные сроки.

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