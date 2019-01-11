Городам Свердловской области раздадут почти 2 миллиарда на благоустройство
В Свердловской области решили повторить эксперимент с голосованием жителей за выбор мест в городах, которые можно благоустроить. Напомним, что в марте 2018 года голосование прошло в нескольких населенных пунктах региона, включая самые крупные города – Екатеринбург и Нижний Тагил.
По словам областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, городские пространства будут развивать в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
- В 2019 году предлагается проведение рейтингового голосования на территории 47 населенных пунктов, имеющих статус города. Работы начнутся с 2020 года, - говорит министр.
Отметим, что в этом году заявки на благоустройство дворовых и общественных территорий подали 78 населенных пунктов Свердловской области. Им раздадут 1,9 миллиарда рублей, 1,7 миллиарда из которых – федеральные деньги.