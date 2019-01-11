Сутенер с Уралмаша семь месяцев зарабатывал на своих подружках-проститутках

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-11T16:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге вынесли приговор 36-летнему ранее судимому мужчине, которого признали виновным в организации занятия проституции. Как рассказали в городской полиции, с января по август 2018 года злоумышленник подбирал знакомых ему девушек, которым предлагал вступить в организованную им группу по оказанию сексуальных услуг за вознаграждение. Также он размещал подобные объявления в Сети.

- Сумма «гонорара» за систематическое оказание услуг сексуального характера клиентам варьировалась, в среднем, от 2,5 до 5 тыс. рублей, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу. - 9 августа в ходе проведения сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности в помещении одного из банных комплексов на проспекте Космонавтов были выявлены факты оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение двумя девушками.

Мужчина вину в организации данной противоправной деятельности полностью признал. Осужденному назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.