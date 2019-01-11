2019-01-11T15:57:57+03:00
Недвижимость

«Не надо заталкивать в бак»: регоператоры объяснили уральцам, как правильно выбросить елку

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Олег РУКАВИЦЫНФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Новогодние праздники позади, и вот уже пора снимать с елок игрушки и гирлянды, а самих хвойных красавиц выбрасывать. Куда деть дерево - извечная проблема. Одни кидают их в баки, другие, не церемонясь, бросают, где попало.

Во многих дворах уже появились целые хвойные свалки. Причем некоторые из них - еще до новогодних праздников. Непроданные ели и сосенки торговцы просто-напросто свезли в отдаленные районы. Поэтому регоператоры по вывозу мусора выпустили небольшую памятку для свердловчан.

- Транспортирование и дальнейшее обращение с елками осуществляется как с крупногабаритными отходами. Поэтому не нужно их бросать ни под окнами домов, ни во дворах. Во избежание порчи оборудования не нужно пытаться затолкать ели и в мусорные в контейнеры, - говорит замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. - Для крупногабаритных ТКО на контейнерных площадках есть специально выделенные отсеки. В отсутствие последних складирование елок допускается рядом с мусорными баками.

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