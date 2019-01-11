В Екатеринбурге закроют движение на улице Даниловская
Ограничение введут из-за строительства нового жилого дома
Объехать закрытый участок можно будет по соседним улицамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургским автомобилистам, чей путь пролегает через улицу Даниловская, придется искать пути объезда. Специалисты АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» закроют движение на участке от переулка Замятина до Краснофлотцев.
- Ограничения продлятся с 14 до 18 января в связи со строительством жилого дома, - пояснили в мэрии.
В течении указанного периода водители смогут объехать закрытый участок по улицам Таганской и Ползунова.