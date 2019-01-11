В Екатеринбурге закроют движение на улице Даниловская

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-11T15:24:06+03:00

Объехать закрытый участок можно будет по соседним улицам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Екатеринбургским автомобилистам, чей путь пролегает через улицу Даниловская, придется искать пути объезда. Специалисты АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» закроют движение на участке от переулка Замятина до Краснофлотцев.

- Ограничения продлятся с 14 до 18 января в связи со строительством жилого дома, - пояснили в мэрии.

В течении указанного периода водители смогут объехать закрытый участок по улицам Таганской и Ползунова.