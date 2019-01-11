В Екатеринбурге зафиксирована вспышка ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-11T15:08:51+03:00

Уральцы болеют чаще, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской столице заболело больше 18 тысяч человек

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В Екатеринбурге и Свердловской области в начале 2019 года зафиксирована вспышка ОРВИ. Всего с 1 по 11 января в регионе признаки заболевания обнаружены к 32 600 человек, 18 200 из них приходится на уральскую столицу.

Оба эти показателя превышают показатели прошлого года, отмечают в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Так, из-за инфекционной вспышки в городской больнице № 40 в Екатеринбурге введен режим карантина: родственникам запретили навещать родных.