В Екатеринбурге зафиксирована вспышка ОРВИ
В уральской столице заболело больше 18 тысяч человек
Уральцы болеют чаще, чем в прошлом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области в начале 2019 года зафиксирована вспышка ОРВИ. Всего с 1 по 11 января в регионе признаки заболевания обнаружены к 32 600 человек, 18 200 из них приходится на уральскую столицу.
Оба эти показателя превышают показатели прошлого года, отмечают в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Так, из-за инфекционной вспышки в городской больнице № 40 в Екатеринбурге введен режим карантина: родственникам запретили навещать родных.