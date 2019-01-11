В Талице мужчина ограбил пенсионера, зайдя по ошибке не в ту комнату общежития

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-11T14:51:37+03:00

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В Талице полицейские раскрыли гограбление 65-летнего пенсионера. Инцидент произошел накануне Нового года. Пожилой мужчина пересчитывал свои сбережения, как вдруг дверь в его компану резко распахнулась, а на пороге появился сосед. Молодой человек выхватил из рук хозяина купюры и бросился наутек.

Ущерб составил 6000 рублей. Правда, заявление пенсионер написал не сразу - надеялся, что сосед образумится и вернут сбережения. В новогодние каникулы любителя халявных денег задержали.

- Молодой человек пояснил, что днем пошел к своему приятелю, проживающему в соседнем подъезде, но зашел не в ту комнату. Открыв дверь, он увидел в руках у пенсионера деньги, после чего и возник преступный умысел похитить их у пожилого человека, - рассказали в ОМВД России по Талицкому району. - Подозреваемый нигде не работает, ранее уже был судим.

На грабителя завели уголовное дело, ему грозит до семи лет колонии.