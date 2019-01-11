2019-01-11T14:44:03+03:00
Конкурсы и тесты

Билеты за репост: «Комсомолка» разыгрывает билеты на спектакль в Александром Панкратовым-Черным

Постановку покажут в Екатеринбурге 17 января
Лев Истомин
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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«Комсомолка» разыгрывает два билета на спектакль «Женихи» с участием известных российских актеров Александра Панкратова-Черного и Татьяны Кравченко. Культурное мероприятие состоится во Дворце молодежи Екатеринбурга 17 января в 19 часов.

Для участия в розыгрыше нужно: вступить в группу «Комсомольская правда-Екатеринбург» в социальных сетях Facebook или «Вконтакте», сделать репост записи о розыгрыше и оставить комментарий.

Итоги розыгрыша подводим 16 января.

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