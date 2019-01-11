Мэр Александр Высокинский учредил новое СМИ - «Екатеринбургский вестник»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-11T14:04:07+03:00

Без опубликования правовые акты не могут иметь юридическую силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В уральской столице в ближайшее время появится новое СМИ. Его учредил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

У издание под названием «Екатеринбургский вестник» будет единственная функция - официальное опубликование правовых документов главы города, Администрации, а также обсуждений проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

- Официальное опубликование нормативно-правовых актов является необходимым условием информированности населения о деятельности органа местного самоуправления. Мы ничего нового не изобретаем, это общероссийская практика, когда функцию печатного издания, предназначенного для официального опубликования, выполняет муниципальное печатное издание, - сказал пресс-секретарь Администрации Анатолий Карманов. - Без опубликования такие документы не могут обрести юридическую силу.