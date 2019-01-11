2019-01-11T13:44:11+03:00
Общество

План перевыполнен: свердловские колонии за год выпустили продукции на 1,7 миллиарда

Чистая прибыль составила 160 миллионов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Колонии Свердловской области за прошедший год выпустили продукции на 1,74 миллиарда рублей, что в разы превысило запланированные суммы. Чистая прибыль же составила 160 миллионов.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Это позволило дополнительно трудоустроить сотни осужденных, которые имеют исковые обязательства перед потерпевшими, а также выплачивают алименты. Сегодня более 3030 осужденных трудоустроены и гасят иски. В 2017 году таких было 2600 человек, - сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. - Также было трудоустроено около 70 осужденных с ограниченными возможностями.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В 2018 году руководством ГУФСИН особое внимание уделялось развитию взаимоотношений с государственными организациями и предприятиями малого и среднего бизнеса.

По результатам переговоров был получен портфель заказов на производство товаров и услуг на 112 миллионов рублей. Еще порядка четырех миллионов заключенным удалось заработать на 120 ярмарках.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Постепенно в колониях открывают новые производства и расширяют линейку товаров на уже существующих. Например, в КП-45 начали производить маргарин, а в КП-66 - сосиски. В ИК-46 тем временем появилось новое швейное производство, а в КП-45 расширят площади пахотных земель и будут заниматься сельхозпроизводством, в том числе птицеводством.

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