Население Свердловской области сокращается. Почему?
В 2018 году население Свердловской области заметно сократилось. Это видно по свежему отчету Свердловскстата.
Меньше убивают, но чаще болеют
За 11 месяцев минувшего года в регионе появилось на свет 46,5 тысячи малышей. А смертность за этот период составила 53,5 тысячи человек, что почти на 400 человек больше, чем годом ранее. Естественная убыль населения составила чуть больше 7 тысяч человек, что в два раза больше, чем в 2017 году.
В отчете говорится о причинах смертности. Так, в 2018 году выросло количество уральцев, скончавшихся от опасных инфекций и паразитов – 2082 человека, что на 151 граждан больше, чем в 2017 году.
Также в списке главных причин смертности: болезни органов кровообращения, онкология (Свердловская область – в лидерах по стране) и заболевание системы пищеварения. Из положительных показателей: на Урале стали меньше убивать, сводить счеты с жизнью и травиться некачественным алкоголем.
Все меньше мигрантов едет на УралФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поисках мигранта
В прошлом году Свердловская область стала меньше привлекать мигрантов. На Урал из стран бывшего Советского Союза приехали всего 6 900 человек, что на 1,5 тысячи меньше чем годом ранее.
Тут сказался и экономический кризис, и сокращение в два раза количества разрешений на временное проживание в регионе. В 2018 году было выдано 1,5 тысячи разрешений против 3,5 тысячи в прошлые годы.
Отметим, что чаще всего разрешения на работу выдаются в строительной сфере, реже всего – в торговле.