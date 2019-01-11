Население Свердловской области сокращается. Почему?

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-11T13:36:08+03:00

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В 2018 году население Свердловской области заметно сократилось. Это видно по свежему отчету Свердловскстата.

Меньше убивают, но чаще болеют

За 11 месяцев минувшего года в регионе появилось на свет 46,5 тысячи малышей. А смертность за этот период составила 53,5 тысячи человек, что почти на 400 человек больше, чем годом ранее. Естественная убыль населения составила чуть больше 7 тысяч человек, что в два раза больше, чем в 2017 году.

В отчете говорится о причинах смертности. Так, в 2018 году выросло количество уральцев, скончавшихся от опасных инфекций и паразитов – 2082 человека, что на 151 граждан больше, чем в 2017 году.

Также в списке главных причин смертности: болезни органов кровообращения, онкология (Свердловская область – в лидерах по стране) и заболевание системы пищеварения. Из положительных показателей: на Урале стали меньше убивать, сводить счеты с жизнью и травиться некачественным алкоголем.

Все меньше мигрантов едет на УралФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поисках мигранта

В прошлом году Свердловская область стала меньше привлекать мигрантов. На Урал из стран бывшего Советского Союза приехали всего 6 900 человек, что на 1,5 тысячи меньше чем годом ранее.

Тут сказался и экономический кризис, и сокращение в два раза количества разрешений на временное проживание в регионе. В 2018 году было выдано 1,5 тысячи разрешений против 3,5 тысячи в прошлые годы.

Отметим, что чаще всего разрешения на работу выдаются в строительной сфере, реже всего – в торговле.