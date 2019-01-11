Трудно быть вместе все время: в праздники Урал охватила эпидемия семейных ссор

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-11T12:55:53+03:00

Количество обращений к специалистам выросло в десятки раз

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В Свердловской области в новогодние каникулы произошел всплеск семейных ссор. Об этом сообщил главный психотерапевт региона Михаил Перцель в ходе общения с журналистами.

Со своими жалобами на проблемы в семье уральцы активно жаловались специалистам по «горячей линии». Врач отметил, что в будни у людей просто не остается времени на ссоры, а в праздники члены семей долгое время проводят вместе, чтобы приводит к конфликтам.

- Люди после рабочего года оказались вместе. Поднимаются какие-то вопросы, накопившиеся претензии и противоречия. Из-за этого увеличивается количество ссор, - говорит Михаил Перцель.

Число обращений по телефону в праздничные дни выросло в десятки раз, и в каждом случае специалисты давали советы, которые помогут безболезненно разрешить конкретный конфликт.

Причинами недопонимания между людьми кроются, прежде всего, во вредных привычках, которые нередко обостряются в праздничный период. Также конфликты провоцируют плохое материальное положение и отсутствие взаимопонимания.