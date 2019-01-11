Мэрия Екатеринбурга объяснила, почему проезд в метро должен подорожать

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-11T12:13:12+03:00

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Руководство Екатеринбурга пояснило сообщение о том, что проезд в городском метрополитене подорожает до 32 рублей.

По мнению чиновников, себестоимость одной поездки в подземке составляет 29,6 рубля, хотя предельный тариф установлен на уровне 28 рублей. Если житель города использует «Е-карту», то платит еще меньше.

Из-за убыточности перевозок метро приходится субсидировать за счет бюджетных денег.

- Субсидии метрополитен и направил на капитальный ремонт двух составов, хотя у метро есть и другие проблемы, которые также требуют вложения финансов. Постоянно вкладываться в составы предприятие просто не может, а обновить надо еще 11 составов из 15, - поясняют в городской администрации.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стоимость проезда в метро может подняться весной 2019 года. Также власти города намерены заложить 100 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро в сторону Верх-Исетского района.