2019-01-11T11:59:36+03:00
Общество

В Первоуральске поймали подростка, угнавшего иномарку, чтобы потаксовать

Хозяин машины отошел, оставив ключи в замке зажигания
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Первоуральске полицейские «горячим следам» раскрыли угон иномарки. Припаркованный Opel исчез поздним вечером с улицы Ватутина. Хозяин автомобиля завел машину, чтобы салон прогрелся, а сам поднялся обратно в квартиру. Когда же мужчина снова вышел на улицу, иномарки уже не было.

В полиции тут же объявили план «Перехват» и уже через несколько минут нашли угонщика. Им оказался 17-летний уроженец Узбекистана. Парень просто гулял по городу, но, увидев заведенный красивый автомобиль, не удержался и решил прокатиться по ночному городу.

- У дома № 21/2 на улице Чкалова молодой человек припарковался, через некоторое время к нему подошли двое мужчин и женщина и попросили подвезти на улицу Вайнера, расположенную в другой части города. Молодой человек согласился и вместе с пассажирами поехал в сторону указанного адреса, но уже у соседнего дома был остановлен и задержан сотрудниками ГИБДД, - рассказали в ОМВД России по городу Первоуральску.

На подростка завели уголовное дело. Молодому человеку грозит штраф до ста 120 тысяч рублей, ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы до 5 лет, арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 5 лет.

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