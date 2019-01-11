На Урале охотничьи инспекторы спасли трех замерзших лебедей
Мы все привыкли к тому, что каждый день кто-то находит, пристраивает, лечит и выхаживает найденных собак и кошек. Однако в помощи нуждаются не только домашние, но и дикие животные. Их спасителями обычно становятся не просто сердобольные люди, а охотничьи инспекторы.
За полтора месяца зимы специалисты уже спасли три лебедя-шипуна. Птиц инспекторы обнаружили обессиленными и замерзшими на водоемах в окрестностях Каменска-Уральского, Артемовского и Серова.
Сейчас лебеди находятся в центре по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» в Сысерти. Центр специализируется на выхаживании раненых, больных и осиротевших пернатых для возврата их в естественную среду обитания.
- Если к весне птицы окрепнут, то в апреле-мае после таяния снега по договоренности с центром мы выпустим лебедей на волю, - говорит замначальника отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента Вячеслав Теплоухов.
Весной охотничьим инспекторам люди приносят и копытных. Их приходится отдавать в организации, которые могут обеспечить соответствующее содержание: кормление, уход и территорию. В прошлом году два лосенка и косуленка взял арамильский «Парк Сказов» и тот же «Холзан».
Вернуться в дикую природу животные уже не смогут, потому что за время взросления сильно привыкают к человеку и не умеют добывать себе пропитание самостоятельно.