В Екатеринбурге, спустя два дня, нашли сбежавшую из дома школьницу

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:01:57+03:00

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Полиция Екатеринбурга разыскала 14-летнюю школьницу, которая пропала 8 января. Днем девушка ушла гулять, но домой не вернулась. Накануне вечером правохранители обнаружили Юлию Лесникову в магазине на улице Коммунистическая.

- По имеющейся информации, никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Состояния опьянения у нее также не установлено. Где она находилась и чем занималась несовершеннолетняя пояснить отказалась, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.