В Екатеринбурге кинотеатр «Салют» остался без директора
Директор муниципального кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге Сергей Федяков покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в мэрии города.
Федяков намерен заняться другими проектами. Сейчас обязанности руководителя кинотеатра временно исполняет Федор Кириллов.
Отметим, что Федяков возглавлял кинотеатр почти 14 лет. Он входит в состав общественной палаты Екатеринбурга и активно участвует в политической жизни уральской столицы.
Кинотеатр «Салют» - старейшая площадка для показа кино в Екатеринбурге. Учреждение работает с 1912 года. Сегодня это один из самых популярных кинотеатров города.