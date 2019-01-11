2019-01-11T10:49:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге кинотеатр «Салют» остался без директора

Сергей Федяков займется другими проектами
Лев Истомин
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В старейшем кинотеатре города сменилось руководствоВ старейшем кинотеатре города сменилось руководствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Директор муниципального кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге Сергей Федяков покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в мэрии города.

Федяков намерен заняться другими проектами. Сейчас обязанности руководителя кинотеатра временно исполняет Федор Кириллов.

Отметим, что Федяков возглавлял кинотеатр почти 14 лет. Он входит в состав общественной палаты Екатеринбурга и активно участвует в политической жизни уральской столицы.

Кинотеатр «Салют» - старейшая площадка для показа кино в Екатеринбурге. Учреждение работает с 1912 года. Сегодня это один из самых популярных кинотеатров города.

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