Уральцы своровали дорожные знаки и туалеты на 30 миллионов рублей
Чаще всего крадут железные таблички «Остановка запрещена»
Зачем уральцам дорожные знаки - непонятноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Урала все больше воруют федеральное имущество возле трасс. По оценкам Уралуправтодора, за 2018 год были украдены дорожные знаки на 30 миллионов рублей. Не брезгуют воры и биотуалетами.
- Чаще всего воруют знаки «Остановка запрещена». Воруют ограждения, потом сдают их в металлолом. Выламывают двери у туалетов, - рассказал журналисту «Комсомолки» глава «Уралуправтодора» Алексей Борисов.