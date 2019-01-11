Уральцы своровали дорожные знаки и туалеты на 30 миллионов рублей

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:29:17+03:00

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Жители Урала все больше воруют федеральное имущество возле трасс. По оценкам Уралуправтодора, за 2018 год были украдены дорожные знаки на 30 миллионов рублей. Не брезгуют воры и биотуалетами.

- Чаще всего воруют знаки «Остановка запрещена». Воруют ограждения, потом сдают их в металлолом. Выламывают двери у туалетов, - рассказал журналисту «Комсомолки» глава «Уралуправтодора» Алексей Борисов.