2019-01-11T10:29:17+03:00
Общество

Уральцы своровали дорожные знаки и туалеты на 30 миллионов рублей

Чаще всего крадут железные таблички «Остановка запрещена»
Павел ПИВОВАРОВ
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Зачем уральцам дорожные знаки - непонятноЗачем уральцам дорожные знаки - непонятноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Урала все больше воруют федеральное имущество возле трасс. По оценкам Уралуправтодора, за 2018 год были украдены дорожные знаки на 30 миллионов рублей. Не брезгуют воры и биотуалетами.

- Чаще всего воруют знаки «Остановка запрещена». Воруют ограждения, потом сдают их в металлолом. Выламывают двери у туалетов, - рассказал журналисту «Комсомолки» глава «Уралуправтодора» Алексей Борисов.

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