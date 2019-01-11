Осталось подождать пять лет: в Свердловской области построят новую дорогу до Белоярского

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:51:09+03:00

Дороги обновят через пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уралуправтодор» закончит проект к 2024 году

Изменить размер текста: A A

Через пять лет трасса Екатеринбург-Тюмень преобразится. Одна из самых значимых транспортных артерий региона станет четырехполосной. Также дорожники построят новую дорогу в сторону поселка Белоярского. К реализации проекта рабочие приступят в 2022 году.

Об этом «Комсомолке» рассказал глава «Уралуправтодора» Алексей Борисов.

- 70-километровый участок сделают в обход и названного населенного пункта и Богдановича, - разъяснил глава компании.

Также полностью четырехполосной станет трасса Екатеринбург - Челябинск.