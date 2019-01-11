«Вынудили»: депутат Гордумы выбивает ответ от мэра Екатеринбурга через прокуратуру

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:45:11+03:00

Глава города не ответил на запрос народного избранника в положенные 30 дней

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Депутат Гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин обратился к прокурору города Светлане Кузнецовой с просьбой призвать к ответу главу уральской столицы Александра Высокинского, который, по мнению народного избранника, нарушил закон.

В прошлом году Сергин написал мэру запрос с просьбой ответить, почему были уволены руководители муниципальных предприятий Екатеринбурга «Спецавтобаза» и «Водоканал». На ответ по закону Высокинскому был дан ровно месяц. Однако градоначальник проигнорировал требования закона и не стал отвечать депутату.

- Попросил прокуратуру помочь получить ответ от Главы Екатеринбурга. 10 декабря обратился к Главе города о предоставлении информации по массовым увольнениям в муниципальных предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Прошло 30 дней для ответа, но его нет. Никогда ранее администрация не позволяла себе игнорировать обращения депутатов. Вынужден был сделать этот шаг, - рассказывает Дмитрий Сергин.

Дмитрий Сергин вынужден был обратиться к прокурору города. Фото: скан документа

Ответа от надзорного ведомства пока не поступило.

Отметим, что даже одиозный бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов всегда вовремя отвечал на запросы, хотя его ответы далеко не всегда устраивали заявителей.