«Вынудили»: депутат Гордумы выбивает ответ от мэра Екатеринбурга через прокуратуру
Депутат Гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин обратился к прокурору города Светлане Кузнецовой с просьбой призвать к ответу главу уральской столицы Александра Высокинского, который, по мнению народного избранника, нарушил закон.
В прошлом году Сергин написал мэру запрос с просьбой ответить, почему были уволены руководители муниципальных предприятий Екатеринбурга «Спецавтобаза» и «Водоканал». На ответ по закону Высокинскому был дан ровно месяц. Однако градоначальник проигнорировал требования закона и не стал отвечать депутату.
- Попросил прокуратуру помочь получить ответ от Главы Екатеринбурга. 10 декабря обратился к Главе города о предоставлении информации по массовым увольнениям в муниципальных предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Прошло 30 дней для ответа, но его нет. Никогда ранее администрация не позволяла себе игнорировать обращения депутатов. Вынужден был сделать этот шаг, - рассказывает Дмитрий Сергин.
Дмитрий Сергин вынужден был обратиться к прокурору города. Фото: скан документа
Ответа от надзорного ведомства пока не поступило.
Отметим, что даже одиозный бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов всегда вовремя отвечал на запросы, хотя его ответы далеко не всегда устраивали заявителей.