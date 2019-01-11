В Нижнем Тагиле за два года построят шесть детских садов

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:20:04+03:00

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В Нижнем Тагиле в ближайщие два года намерены разобраться с очередями в детские сады. Для этого в городе планируют построить шесть дошкольных учреждений. Возведение двух начнется уже в 2019-м.

- Это садики в районе Гальяно-Горбуновского массива: на 170 мест по улице Удовенко и на 90 мест в поселке Запрудный, - сообщила начальник управления образования Татьяна Удинцева. - До середины февраля муниципалитету необходимо получить заключение государственной экспертизы, чтобы направить документы на рассмотрение и заключение договора в министерство образования и в минЖКХ Свердловской области.

В 2020 году темпы строительства увеличат еще вдвое и построят уже четыре детских сада: по улице Новострой и Уральском проспекте. Также рассматриваются варианты в микрорайоне Рудник имени III Интернационала, по улице Карла Маркса и Октябрьской революции.

При этом из городского бюджета местным властям придется потратить только 2% от стоимости работ. Львиную долю - 90% - оплатит федеральная казна, еще 8% выделит областная.