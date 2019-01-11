В УрФУ из-за короткого замыкания произошел пожар
В учебном корпусе Уральского федерального университета на улице Тургенева произошел пожар. Утром в кабинете на третьем этаже коротнула проводка, в результате чего загорелась мебель. К зданию вуза немедленно выехали шесть пожарных расчетов.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В течение двух минут возгорание было ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить очаг возгорания.
В момент возникновения ЧП в здании еще никого не было - пострадавших нет. Причина возгорания уже установлена - это аварийный режим работы электросетевого фильтра.