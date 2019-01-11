2019-01-11T08:36:53+03:00
Происшествия

В УрФУ из-за короткого замыкания произошел пожар

В одном из кабинетов загорелась мебель
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В учебном корпусе Уральского федерального университета на улице Тургенева произошел пожар. Утром в кабинете на третьем этаже коротнула проводка, в результате чего загорелась мебель. К зданию вуза немедленно выехали шесть пожарных расчетов.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В течение двух минут возгорание было ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить очаг возгорания.

В момент возникновения ЧП в здании еще никого не было - пострадавших нет. Причина возгорания уже установлена - это аварийный режим работы электросетевого фильтра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге, спустя два дня, нашли сбежавшую из дома школьницу
В Екатеринбурге кинотеатр «Салют» остался без директора
В Первоуральске пожарные спасли из горящего дома пять человек
Уральцы своровали дорожные знаки и туалеты на 30 миллионов рублей
Осталось подождать пять лет: в Свердловской области построят новую дорогу до Белоярского
Уральская студентка выступит за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
«Вынудили»: депутат Гордумы выбивает ответ от мэра Екатеринбурга через прокуратуру
В Нижнем Тагиле за два года построят шесть детских садов
Екатеринбуржцев ждут ветреные, но теплые выходные
За год приставы выдворили из Екатеринбурга 2000 гастарбайтеров-нелегалов
В 40-й больнице Екатеринбурга из-за вспышки ОРВИ объявили карантин
Экипаж Сергея Карякина выиграл четвертый этап ралли «Дакар»
Гроссмейстер Сергей Карякин посоветовал уральским студентам научиться играть в шахматы
В Асбесте рецидивист напал на пенсионерку, которая впустила его в подъезд с помощью домофона
Жителя Урала, ударившего капитана полиции по лицу, оштрафовали на 37,5 тысяч
Свердловчане выразили благодарность миграционной службе региональной полиции за отзывчивость
«Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы на 150 миллионов рублей