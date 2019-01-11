Екатеринбуржцев ждут ветреные, но теплые выходные

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:12:44+03:00

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В уральскую столицу после небольших заморозков снова придет тепло. Что особенно приятно, произойдет это на предстоящих выходных.

В пятницу, 11 января, днем синоптики обещают -10, -12 градусов, облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 12 января, станет в два раза теплее. Днем ожидается -4, -6 градусов, ночью до -16. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду.

Воскресенье, 13 января, станет самым теплым днем на этой неделе. Днем температура воздуха составит 0, -2 градуса, ночью -6, -8. Ветер южный, юго-западный 6-11 метрво в секунду.