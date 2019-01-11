2019-01-11T08:12:44+03:00
Общество

Екатеринбуржцев ждут ветреные, но теплые выходные

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Самым теплым днем станет воскресеньеСамым теплым днем станет воскресеньеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В уральскую столицу после небольших заморозков снова придет тепло. Что особенно приятно, произойдет это на предстоящих выходных.

В пятницу, 11 января, днем синоптики обещают -10, -12 градусов, облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 12 января, станет в два раза теплее. Днем ожидается -4, -6 градусов, ночью до -16. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду.

Воскресенье, 13 января, станет самым теплым днем на этой неделе. Днем температура воздуха составит 0, -2 градуса, ночью -6, -8. Ветер южный, юго-западный 6-11 метрво в секунду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге, спустя два дня, нашли сбежавшую из дома школьницу
В Екатеринбурге кинотеатр «Салют» остался без директора
В Первоуральске пожарные спасли из горящего дома пять человек
Уральцы своровали дорожные знаки и туалеты на 30 миллионов рублей
Осталось подождать пять лет: в Свердловской области построят новую дорогу до Белоярского
Уральская студентка выступит за сборную России по хоккею с мячом на Всемирной универсиаде
«Вынудили»: депутат Гордумы выбивает ответ от мэра Екатеринбурга через прокуратуру
В Нижнем Тагиле за два года построят шесть детских садов
В УрФУ из-за короткого замыкания произошел пожар
За год приставы выдворили из Екатеринбурга 2000 гастарбайтеров-нелегалов
В 40-й больнице Екатеринбурга из-за вспышки ОРВИ объявили карантин
Экипаж Сергея Карякина выиграл четвертый этап ралли «Дакар»
Гроссмейстер Сергей Карякин посоветовал уральским студентам научиться играть в шахматы
В Асбесте рецидивист напал на пенсионерку, которая впустила его в подъезд с помощью домофона
Жителя Урала, ударившего капитана полиции по лицу, оштрафовали на 37,5 тысяч
Свердловчане выразили благодарность миграционной службе региональной полиции за отзывчивость
«Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы на 150 миллионов рублей