За год приставы выдворили из Екатеринбурга 2000 гастарбайтеров-нелегалов

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:50:34+03:00

В следующий раз иностранцы смогут приехать в Россию только через пять лет

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Судебные приставы Свердловской области подвели итоги года по депортации мигрантов-нелегалов. За 2018 год с Урала на родину были отправлены 2187 иностранцев, включая повара китайского ресторана и «самогонщиков», гнавших паленый коньяк в здании бывшей свинофермы.

- Выдворенные иностранцы признаны виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания. В качестве наказания суд постановил подвергнуть «нелегалов» принудительному выдворению. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

1749 мигрантов улетело из России за свой счет, потратив на билеты в общей сложности 6,5 миллионов рублей. Остальным дорогу домой оплатили из средств федерального бюджета РФ.