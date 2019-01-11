За год приставы выдворили из Екатеринбурга 2000 гастарбайтеров-нелегалов
Судебные приставы Свердловской области подвели итоги года по депортации мигрантов-нелегалов. За 2018 год с Урала на родину были отправлены 2187 иностранцев, включая повара китайского ресторана и «самогонщиков», гнавших паленый коньяк в здании бывшей свинофермы.
- Выдворенные иностранцы признаны виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания. В качестве наказания суд постановил подвергнуть «нелегалов» принудительному выдворению. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет, - сообщили в УФССП по Свердловской области.
1749 мигрантов улетело из России за свой счет, потратив на билеты в общей сложности 6,5 миллионов рублей. Остальным дорогу домой оплатили из средств федерального бюджета РФ.