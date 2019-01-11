В 40-й больнице Екатеринбурга из-за вспышки ОРВИ объявили карантин

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:29:53+03:00

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В городской больнице Екатеринбурга № 40 объявлен карантин. Посещение пациентов, лечащихся в стационарах, временно запрещено.

- С 10 января и до особого распоряжения ГКБ 40 работает в режиме карантина по ОРВИ и гриппу. Это связано с превышением уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на территории Екатеринбурга, - говорится в объявлении на сайте медучреждения.

Во всех корпусах больницы уже идут противоэпидемические мероприятия. Также медики советуют горожанам на время карантина воздержаться от посещения массовых мероприятий, чаще мыть руки, пить витамины, а в местах большого скопления людей надевать одноразовые маски, меняя их каждые 2-3 часа.