Экипаж Сергея Карякина выиграл четвертый этап ралли «Дакар»
Экипаж Сергея Карякина записал на свой счет первую победу на ралли «Дакар». Уральцы выиграли четвертый этап, преодолев быстрее всех 405-километровый спецучасток между городами Арекипа и Такна.
Фото: Facebook Сергея Карякина
Это как раз тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Во время заезда гонщики вылетели с трамплина и приземлились на кучу камней. В результате у багги пробило картер коробки передач - началась утечка масла.
Фото: Facebook Сергея Карякина
- На марафонских этапах главная задача - не попасть на большой ремонт, но мы с ней не справились. Ударились о камень и пробили картер коробки передач, поэтому нам пришлось прилично ускориться, чтобы масло не успело вытекать. До тех пор, пока масло есть - коробка охлаждается, а на большой скорости масло сильнее раскидывает по коробке, и оно меньше течёт через стык, - рассказал Сергей Карякин.
Фото: Facebook Сергея Карякина
А вот с навигацией проблем не возникло, и даже несмотря на потерянное время из-за ремонта, эпипаж в своем классе добрался до финиша первым. В генеральной классификации Сергей Карякин и штурман Антон Власюк теперь также занимают лидирующую позицию.