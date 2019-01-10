В Асбесте рецидивист напал на пенсионерку, которая впустила его в подъезд с помощью домофона
Сотрудники полиции поймали мужчину, который напал в Асбесте на пожилую женщину. Преступление он совершил 9 января.
- Ночью в домофон гражданки 1933 года рождения, позвонил неизвестный мужчина и попросил открыть дверь, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Женщина, нажав кнопку, открыла дверь в подъезд, а также открыла двери квартиры.
Мужчина тут же зашел к ней в квартиру и ударил женщину деревянной доской.
- После он стал душить ее и требовать деньги, - добавляют в ведомстве. - Испуганная женщина сказала, где лежат деньги, после чего вырвалась, забежала к соседям и вызвала полицию.
Мужчину вскоре задержали. Выяснилось, что ему 37 лет, он нигде не работал и ранее уже был судим за такое же преступление. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.