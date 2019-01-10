Свердловчане выразили благодарность миграционной службе региональной полиции за отзывчивость

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:57:35+03:00

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В 2018 году в подразделении по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области проанализированы поступившие обращения, которым требовалось оперативно решить вопрос с оформлением необходимых документов. В итоге выяснилось, что 16 человек направили в адрес руководства данной службы благодарственные письма за внимательное и чуткое отношение к их нуждам.

Например, жительница Сингапура Татьяна Фефелова отметила профессионализм замначальника отдела оформления виз и приглашений УВМ подполковника полиции Илону Шестакову в решении вопроса о декларировании второго гражданства. А чаще других с положительной стороны отмечали ведущего специалиста-эксперта 1 класса Светлану Актуганову.

- Таких или похожих писем с добрыми словами в адрес сотрудников полиции из службы по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области поступает в последнее время все больше. Это заслуга полковника полиции Ольги Петровой, возглавляющей службу с 2016 года. Она очень требовательно спрашивает с личного состава за то, чтобы каждый посетитель покинул стены учреждения как минимум с улыбкой, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.