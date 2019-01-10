«Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы на 150 миллионов рублей
«Спецавтобаза» продемонстрировала новую закупленную технику для вывоза мусора. МУП приобрел 10 грузовиков общей стоимостью 150 миллионов рублей. В отличии от машин предыдущего поколения, новые мусоровозы способны за один рейс вывезти вместо 50 кубов отходов от 120 до 150.
Фото: Департамент информполитики региона
- Техника, которую нам продемонстрировали, это действительно серьезный шаг вперед для Восточной зоны, где формируется более 50% всех отходов области. Новые мусоровозы позволят оптимизировать процесс транспортирования, снизить нагрузку на дорогу, а навигация даст возможность отслеживать направление движения потоков ТКО, - сказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Фото: Департамент информполитики региона
Каждый мусоровоз совершает не менее двух рейсов в день. А всего в Екатеринбурге работает порядка 130 единиц спецтехники. Отслеживать в оперативном режиме движение каждого грузовика можно даже с помощью мобильного телефона, в том числе, увидеть время посещения контейнерной площадки и скорость, с которой ехал водитель.
Кроме того региональный оператор закупил 600 резервных мусорных контейнеров. До конца квартала поступят еще около 4 тысяч баков.