«Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы на 150 миллионов рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:33:55+03:00

Новые грузовики способны вывозить в три раза больше отходов, чем машины предыдущего поколения

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«Спецавтобаза» продемонстрировала новую закупленную технику для вывоза мусора. МУП приобрел 10 грузовиков общей стоимостью 150 миллионов рублей. В отличии от машин предыдущего поколения, новые мусоровозы способны за один рейс вывезти вместо 50 кубов отходов от 120 до 150.

Фото: Департамент информполитики региона

- Техника, которую нам продемонстрировали, это действительно серьезный шаг вперед для Восточной зоны, где формируется более 50% всех отходов области. Новые мусоровозы позволят оптимизировать процесс транспортирования, снизить нагрузку на дорогу, а навигация даст возможность отслеживать направление движения потоков ТКО, - сказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Фото: Департамент информполитики региона

Каждый мусоровоз совершает не менее двух рейсов в день. А всего в Екатеринбурге работает порядка 130 единиц спецтехники. Отслеживать в оперативном режиме движение каждого грузовика можно даже с помощью мобильного телефона, в том числе, увидеть время посещения контейнерной площадки и скорость, с которой ехал водитель.

Кроме того региональный оператор закупил 600 резервных мусорных контейнеров. До конца квартала поступят еще около 4 тысяч баков.