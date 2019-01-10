Еще на 15 участках Екатеринбурга запретят парковку
Екатеринбургские автомобилисты и так уже ежедевневно рвут на себе волосы в поисках места для парковки, а мест тем временем все меньше и меньше. В ближайшее время стоянку запретят еще на 15 участках. Правда есть и хорошая новость - это сделают только на период зимней уборки в первом квартале 2019 года.
Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся на следующих улицах:
- Мира от Педагогической до Отдельного переулка
- Кузнечная от Первомайской до проспекта Ленина
- Шарташская от Луначарского до Мичурина
- Первомайская от Луначарского до Тимирязева
- Мичурина от Шарташской до Первомайской
- Мамина Сибиряка от Азина до Шевченко
- Коммунальная от Технической до Кунарской
- Азина от Челюскинцев до Испанских рабочих
- Волгоградская от Амундсена до Транзитного переулка (оба направления)
- Сакко и Ванцетти от Куйбышева до Народной Воли
- Степана Разина от Фурманова до Щорса
- на внутриквартальном проезде от Технической до Кунарской
- на дублере Билимбаевской от дома №41 по Билимбаевской до Дружининской
- на дублерах Вильгельма де Геннина от Краснолесья до Павла Шаманова
- на дублерах Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева