2019-01-10T14:58:38+03:00
Авто

Еще на 15 участках Екатеринбурга запретят парковку

Эвакуатор на них начнет работать уже в течение ближайших трех месяцев
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Знаки поставят временноЗнаки поставят временноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбургские автомобилисты и так уже ежедевневно рвут на себе волосы в поисках места для парковки, а мест тем временем все меньше и меньше. В ближайшее время стоянку запретят еще на 15 участках. Правда есть и хорошая новость - это сделают только на период зимней уборки в первом квартале 2019 года.

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся на следующих улицах:

- Мира от Педагогической до Отдельного переулка

- Кузнечная от Первомайской до проспекта Ленина

- Шарташская от Луначарского до Мичурина

- Первомайская от Луначарского до Тимирязева

- Мичурина от Шарташской до Первомайской

- Мамина Сибиряка от Азина до Шевченко

- Коммунальная от Технической до Кунарской

- Азина от Челюскинцев до Испанских рабочих

- Волгоградская от Амундсена до Транзитного переулка (оба направления)

- Сакко и Ванцетти от Куйбышева до Народной Воли

- Степана Разина от Фурманова до Щорса

- на внутриквартальном проезде от Технической до Кунарской

- на дублере Билимбаевской от дома №41 по Билимбаевской до Дружининской

- на дублерах Вильгельма де Геннина от Краснолесья до Павла Шаманова

- на дублерах Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Асбесте рецидивист напал на пенсионерку, которая впустила его в подъезд с помощью домофона
Жителя Урала, ударившего капитана полиции по лицу, оштрафовали на 37,5 тысяч
Свердловчане выразили благодарность миграционной службе региональной полиции за отзывчивость
«Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы на 150 миллионов рублей
Свердловское УФАС запретило «Мотиву» показывать рекламу-пародию на фильм Тарантино
В Екатеринбурге под биатлонный центр отдадут 52 гектара Московского лесопарка
Свердловчанке, вонзившей мужу нож в сердце, дали десять лет тюрьмы
В супермаркете Екатеринбурга продавали сыр из будущего
Гроссмейстер Карякин: «Хочу взять реванш у Карлсена»
Свердловского депутата Илью «Надо меньше питаться» Гаффнера ждет новый суд
Новогодняя ель Нижнего Тагила борется за звание лучшей елки среди моногородов
На Урале в 26-й раз пройдет музыкальный фестиваль «Старый Новый рок»
Волейбольная «Уралочка» всухую разгромила на домашнем паркете «Ленинградку»
В новогодние праздники свердловские гаишники поймали 400 пьяных водителей
В Полевском прокуратура вернула на работу незаконно уволенную беременную сотрудницу
Мэрия Екатеринбурга решила снимать познавательные фильмы о городе, чтобы показывать их в метро и по телевизору
Нижнетагильский бизнесмен попылся вывезти контрабандой бронежилеты на три миллиона рублей
В Реже сгорела квартира, где жил отец-одиночка с ребенком
Мэрия Березовского переселила мужчину из ветхого барака в квартиру с долгом за капремонт
В Ревде сотрудники МЧС спасли от голодной смерти запертых коз, собак и кота
«Мы чуть не перевернулись»: экипаж Сергея Карякина о третьем этапе ралли «Дакар»
В Екатеринбурге через два месяца снова присмотрятся к транспортной реформе
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка