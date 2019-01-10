Еще на 15 участках Екатеринбурга запретят парковку

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:58:38+03:00

Эвакуатор на них начнет работать уже в течение ближайших трех месяцев

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Екатеринбургские автомобилисты и так уже ежедевневно рвут на себе волосы в поисках места для парковки, а мест тем временем все меньше и меньше. В ближайшее время стоянку запретят еще на 15 участках. Правда есть и хорошая новость - это сделают только на период зимней уборки в первом квартале 2019 года.

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся на следующих улицах:

- Мира от Педагогической до Отдельного переулка

- Кузнечная от Первомайской до проспекта Ленина

- Шарташская от Луначарского до Мичурина

- Первомайская от Луначарского до Тимирязева

- Мичурина от Шарташской до Первомайской

- Мамина Сибиряка от Азина до Шевченко

- Коммунальная от Технической до Кунарской

- Азина от Челюскинцев до Испанских рабочих

- Волгоградская от Амундсена до Транзитного переулка (оба направления)

- Сакко и Ванцетти от Куйбышева до Народной Воли

- Степана Разина от Фурманова до Щорса

- на внутриквартальном проезде от Технической до Кунарской

- на дублере Билимбаевской от дома №41 по Билимбаевской до Дружининской

- на дублерах Вильгельма де Геннина от Краснолесья до Павла Шаманова

- на дублерах Павла Шаманова от Вильгельма де Геннина до Мехренцева