2019-01-10T13:39:49+03:00
Происшествия

Свердловчанке, вонзившей мужу нож в сердце, дали десять лет тюрьмы

Супруги повздорили во время романтической попойки
Павел ПИВОВАРОВ
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Убийца сама вызвала на место стражей порядка. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской областиУбийца сама вызвала на место стражей порядка. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
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В Свердловской области наказали десятью годами тюрьмы пьяную женщину, убившую своего мужа. 46-летняя жительница Новоуральска выпивала алкоголь вместе со своим суженым на кухне дома, находящемся на загородном шоссе. Инцидент случился еще в мае прошлого года.

Захмелев, чета повздорила. В пылу семейной драмы, гневная женщина схватилась за нож. Удар пришелся в грудь, попав в самое сердце 38-летнего мужчины. Несчастный скончался на месте.

- Приговор суда вступил в законную силу. Ближайшие годы женщина проведет в исправительной колонии общего режима, - подытожили следователи.

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