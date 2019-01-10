Свердловчанке, вонзившей мужу нож в сердце, дали десять лет тюрьмы
Супруги повздорили во время романтической попойки
Убийца сама вызвала на место стражей порядка. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
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В Свердловской области наказали десятью годами тюрьмы пьяную женщину, убившую своего мужа. 46-летняя жительница Новоуральска выпивала алкоголь вместе со своим суженым на кухне дома, находящемся на загородном шоссе. Инцидент случился еще в мае прошлого года.
Захмелев, чета повздорила. В пылу семейной драмы, гневная женщина схватилась за нож. Удар пришелся в грудь, попав в самое сердце 38-летнего мужчины. Несчастный скончался на месте.
- Приговор суда вступил в законную силу. Ближайшие годы женщина проведет в исправительной колонии общего режима, - подытожили следователи.