В супермаркете Екатеринбурга продавали сыр из будущего

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:34:31+03:00

Видео было записано 4 января. А сыр изготовлен - 5 января. Фото: скрин с видео / Просрочка Патруль-Екатеринбург

Контролеры заметили, что на упаковке дата производства на сутки опередила дату продажи

Изменить размер текста: A A

Активисты общественного фонда «Просрочка Патруль-Екатеринбург» проводят рейды по супермаркетам города, на этот раз они нагрянули в магазин «Магнит» на улице Луначарского, 77, где нашли продукты из будущего. На расфасованных и завернутых в пищевую пленку кусках сыра была указана опережающая дата производства. Нагрянули 4 января, а сыр был изготовлен 5 января.

— Сыр упаковали заранее, он вообще стикеруется накануне вечером перед закрытием магазина с указанием следующего дня, — попыталась пояснить товаровед.

— Тогда на упаковке была бы написана сегодняшняя дата, но никак не завтрашняя, — отреагировали общественники.

— Значит, это техническая ошибка весов на расфасовке, — оправдалась товаровед.

Но активисты возразили — на «машине времени» сотрудники сами выставляют и дату, и время. Проверяющие потребовали от сотрудников магазина при них утилизовать продукты питания, упакованные с ошибками. Это больше 30 кусков сыра общей стоимостью на 7100 рублей. В магазине провели списание товаров с нарушенным сроком. А сыр активисты сразу сами поломали на куски, чтобы продукт не вернули на прилавок.