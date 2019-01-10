2019-01-10T13:22:06+03:00
Спорт

Гроссмейстер Карякин: «Хочу взять реванш у Карлсена»

Сегодня шахматист прибыл в Екатеринбург, чтобы провести сеанс одновременной игры
Олег Галимов
Поделиться:
В 2016 году Карякин проиграл в тай-брейкеВ 2016 году Карякин проиграл в тай-брейкеФото: Александр ИСАКОВ
Изменить размер текста:

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о своем намерении взять реванш у норвежца Магнуса Карлсеназа поражение в матче за мировую шахматную корону в 2016 году.

- Безусловно, я бы очень хотел взять реванш у Карлсена, - рассказал гроссмейстер. - Буду делать для этого все от меня зависящее. Уже в прошлом году я попытался вновь отобраться на матч, но чуть-чуть мне не хватило. Но на самом деле отборы очень тяжелые, очень жесткие, если мне удастся отобраться, это будет уже успех, но, конечно, в идеале вновь хочу побороться и выиграть.

Отметим, что настоящий «шахматный бум» в России начался после победы Карякина в турнире претендентов в 2016 году, которая позволила ему побороться за корону чемпиона мира. Партия из 12 матчей против норвежца Магнуса Карлсена закончилась вничью, но в тай-брейке россиянин уступил.

В 2020 году Сергей вновь примет участие в отборе и приложит все усилия, чтобы отобрать титул у принципиального соперника.

Сегодня же Карякин прибыл в Екатеринбург, чтобы провести сеанс одновременной игры. В числе соперников оказался и 15-летний школьник из Карпинска Игорь Гасс, который загадал желание сыграть с именитым шахматистом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге под биатлонный центр отдадут 52 гектара Московского лесопарка
Свердловчанке, вонзившей мужу нож в сердце, дали десять лет тюрьмы
В супермаркете Екатеринбурга продавали сыр из будущего
Свердловского депутата Илью «надо меньше питаться» Гаффнера ждет новый суд
Новогодняя ель Нижнего Тагила борется за звание лучшей елки среди моногородов
На Урале в 26 раз пройдет музыкальный фестиваль «Старый Новый рок»
Волейбольная «Уралочка» всухую разгромила на домашнем паркете «Ленинградку»
В новогодние праздники свердловские гаишники поймали 400 пьяных водителей
В Полевском прокуратура вернула на работу незаконно уволенную беременную сотрудницу
Мэрия Екатеринбурга решила снимать познавательные фильмы о городе, чтобы показывать их в метро и по телевизору
Нижнетагильский бизнесмен попылся вывезти контрабандой бронежилеты на три миллиона рублей
В Реже сгорела квартира, где жил отец-одиночка с ребенком
Мэрия Березовского переселила мужчину из ветхого барака в квартиру с долгом за капремонт
В Ревде сотрудники МЧС спасли от голодной смерти запертых коз, собак и кота
«Мы чуть не перевернулись»: экипаж Сергея Карякина о третьем этапе ралли «Дакар»
В Екатеринбурге через два месяца снова присмотрятся к транспортной реформе
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка