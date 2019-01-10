Гроссмейстер Карякин: «Хочу взять реванш у Карлсена»

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:22:06+03:00

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Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о своем намерении взять реванш у норвежца Магнуса Карлсеназа поражение в матче за мировую шахматную корону в 2016 году.

- Безусловно, я бы очень хотел взять реванш у Карлсена, - рассказал гроссмейстер. - Буду делать для этого все от меня зависящее. Уже в прошлом году я попытался вновь отобраться на матч, но чуть-чуть мне не хватило. Но на самом деле отборы очень тяжелые, очень жесткие, если мне удастся отобраться, это будет уже успех, но, конечно, в идеале вновь хочу побороться и выиграть.

Отметим, что настоящий «шахматный бум» в России начался после победы Карякина в турнире претендентов в 2016 году, которая позволила ему побороться за корону чемпиона мира. Партия из 12 матчей против норвежца Магнуса Карлсена закончилась вничью, но в тай-брейке россиянин уступил.

В 2020 году Сергей вновь примет участие в отборе и приложит все усилия, чтобы отобрать титул у принципиального соперника.

Сегодня же Карякин прибыл в Екатеринбург, чтобы провести сеанс одновременной игры. В числе соперников оказался и 15-летний школьник из Карпинска Игорь Гасс, который загадал желание сыграть с именитым шахматистом.