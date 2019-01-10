2019-01-10T12:20:00+03:00
Общество

Свердловского депутата Илью «надо меньше питаться» Гаффнера ждет новый суд

Служители Фемиды намерены повторно рассмотреть дело о его банкротстве
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В отношении депутата Свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера может быть возобновлена процедура банкротства. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Уральского округа, вердикты, вынесенные ранее по делу чиновника «надо меньше питаться», следует пересмотреть.

- Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение, - говорится в электронной картотеке дел суда.

Судебные разбирательства тянутся еще с 2016 года. Тогда Гаффнер выступил поручителем заемщиков, которые взяли в "Россельхохбанке" кредит на 160 миллионов рублей.

Деньги они вернуть не смогли, и ответственность легла на депутала. Однако Илья Гаффнер выплатил чуть менее 500 тысяч. Когда выяснилось, что и имущества по сути никакого у чиновника нет, финансовый управляющий попросил суд признать Гаффнера банкротом.

Банк подал апелляцию, но служители Фемиды тогда решение менять не стали. Однако "Россельхохбанк" сдаваться не собирался и в итоге выиграл кассацию на пересмотр дела.

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