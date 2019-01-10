Новогодняя ель Нижнего Тагила борется за звание лучшей елки среди моногородов
Главная новогодняя ель Нижнего Тагила, расположенная на Театральной площади, может быть признана лучшей елкой среди всех моногородов страны. Такой конкурс запустил Фонд развития моногородов России в своей группе ВКонтакте.
Победителя определят интернет-пользователи. На момент публикации, хвойная красавица из Нижнего Тагила занимает третью строчку рейтинга, уступая удмуртскому Сарапулу и тверскому Кувшиново.
- Тагильчане и гости города еще успевают отдать свой голос за главное новогоднее дерево Тагила, голосование продлится до 14 января, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Вместе с елкой Танкограда на звание лучшего новогоднего дерева претендуют ели в Кумертау, Кувшиново, Армянске, Донецке, Соль-Илецке, Нытве, Дорогобуже и Сарапуле.