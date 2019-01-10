Новогодняя ель Нижнего Тагила борется за звание лучшей елки среди моногородов

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:06:04+03:00

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Главная новогодняя ель Нижнего Тагила, расположенная на Театральной площади, может быть признана лучшей елкой среди всех моногородов страны. Такой конкурс запустил Фонд развития моногородов России в своей группе ВКонтакте.

Победителя определят интернет-пользователи. На момент публикации, хвойная красавица из Нижнего Тагила занимает третью строчку рейтинга, уступая удмуртскому Сарапулу и тверскому Кувшиново.

- Тагильчане и гости города еще успевают отдать свой голос за главное новогоднее дерево Тагила, голосование продлится до 14 января, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Вместе с елкой Танкограда на звание лучшего новогоднего дерева претендуют ели в Кумертау, Кувшиново, Армянске, Донецке, Соль-Илецке, Нытве, Дорогобуже и Сарапуле.