2019-01-10T10:54:34+03:00
Звезды

На Урале в 26 раз пройдет музыкальный фестиваль «Старый Новый рок»

Рок-тусовка состоится в Ельцин-центре в уикенд
Павел ПИВОВАРОВ
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Фестиваль несколько лет проходит в Ельцин ЦентреФестиваль несколько лет проходит в Ельцин ЦентреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург в очередной раз подтвердит звание третьей столицы русского рока. 13 января в городе состоится фестиваль «Старый Новый рок». На нескольких сценах отыграют 60 коллективов.

Порадуют публику и известные в рок-тусовке хэдлайнеры: группа «Черный обелиск», «Громыка» из Петрозаводска и немецко-голландский коллектив Disko Dicks, группа «Аффинаж», «Мистер Быдлоцыкл», датчане Brothers Moving, рок-певец Найк Борзов, камерный оркестр «B-A-C-H», коллектив из США Three for Silver, «Триагрутрика» и Нейромонах Феофан.

Гитарные рифы будут греметь, а пение на разные лады звучать с 18 часов воскресенья и до позднего вечера.

Для любителей не только слушать рок, но и читать о музыкальном жанре пройдет и параллельная программа фестиваля. 10 января в 18:00 часов магазине «Ель» на 2 этаже Ельцин Центра состоится презентация уникальной книги «Без музыки. Часть 3», которая посвящена уральским фотографам, которые работают с музыкантами.

Фест «Старый Новый рок» появился в 2000 году. За 19 лет на фестивале выступили российские звезды, включая группы «Агата Кристи», «Пикник», «Пилот», Чичерина, Lumen, «Чайф» и многие другие.

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