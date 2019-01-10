Волейбольная «Уралочка» всухую разгромила на домашнем паркете «Ленинградку»

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:42:16+03:00

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В рамках 10-го тура российской Суперлиги ВК «Уралочка-НТМК» на домашней площадке не оставил камня на камне от питерской «Ленинградки». Встреча завершилась уверенной победой хозяек со счётом 3:0.

В первой партии борьба была равная - 15:15, 20:21, всё решалось в концовке. При счете 23:23 хозяйки сначала провели эффектный эйс с ударом мяча о край сетки, а затем одиночным блоком поставили точку в сете - 25:23.

Фото: ВК "Уралочка"

- Первая партия была очень важной для всего матча. Было не просто подготовиться к этой игре после перелета с Сахалина - девочки не очень хорошо себя чувствуют. При этом они смогли при такой усталости выйти и показать свой максимум, - сказал старший тренер «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.

Во второй партии преимущество «Уралочки» было практически неоспоримым - сет закончился с результатом 25:20. В третьей игровом отрезке ситуация почти полностью повторилась - 25:19 в пользу хозяек.

Фото: ВК "Уралочка"

- Во второй партии, к сожалению, мы поплыли в приеме и дали «Уралочке» оторваться, догнать было нереально. В третьей партии шанс был, но мы очень неуверенно сыграли по краям, - прокомментировал наставник «Ленинградки» Александр Кашин.

В следующем туре Суперлиги «Уралочка» 13 января сыграет на выезде с челябинским «Динамо-Метар». Матч начнется в 19:00 в ДС Метар-Спорт.