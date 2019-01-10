В новогодние праздники свердловские гаишники поймали 400 пьяных водителей

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:11:34+03:00

Каждому десятому из них грозит уголовное наказание за повторную езду «под шофе»

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В новогодние праздники, когда большинство свердловчан устраивали застолье и отдыхали, сотрудники ГИБДД выходили на традиционную охоту на пьяных водителей. И как всегда, не зря. За дни каникул гаишники задержали 418 нетрезвых рулевых.

Из них 43 человека были пойманы пьяными за рулем повторно, поэтому теперь их ждет уголовное наказание. Еще 54 водителя ранее были лишены прав, а 191 человек и вовсе никогда не получал удостоверение.

Всего же в праздники Свердловские автоинспекторы выявили 11 тысяч нарушений ПДД.

- Особое внимание было уделено перевозке детей в автомобилях. Только за восемь дней выявлено 452 факта перевозки без удерживающих устройств. Также более 2 тысяч нарушений ПДД допущено пешеходами, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Без трагедий в праздничные дни на дорогах Свердловской области, к сожалению, не обошлось. На трассах произошло 54 аварии, в которых погибли 13 человек и 96 пострадали.