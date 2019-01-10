В Полевском прокуратура вернула на работу незаконно уволенную беременную сотрудницу

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:35:57+03:00

Женщина сообщила начальству, что находится в положении, а руководство - что она не прошла испытательный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительница Полевского лишилась работы из-за того, что второй раз решила стать мамой. Женщина трудилась на заводе «Уралспецтех», но когда сообщила начальству о том, что в положении, была тут же уволена. Руководство сообщило работнице, что она не прошла испытательный срок.

- Трудовой договор заключен на определенный срок, но был расторгнут без указания причины, послужившей основанием для признания заявительницы не выдержавшей испытательного срока, - прокомменитровали в пресс-службе областной прокуратуры. - По факту выявленных нарушений в суд направлен иск с требованием восстановить женщину на работе и взыскать средний заработок за все время вынужденного прогула.

Суд требования удовлетворил. Молодая мама вернулась на прежнее место работы, а также получила положенные ей зарплату и компенсацию морального вреда. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, в отношении гендиректора ООО «Уралспецтех» возбуждено административное дело по невыплате пособий и зарплаты.