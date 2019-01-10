Мэрия Екатеринбурга решила снимать познавательные фильмы о городе, чтобы показывать их в метро и по телевизору

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:11:47+03:00

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Мэрия Екатеринбурга решила познакомить горожан с городом. Для этого чиновники решили открыть продакшн студию. Она будет выпускать познавательные ролики о том, как работают те или иные службы города.

– Мы будем выходить на Думу с предложением создать городскую студию фильмов, – рассказал Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. – В фильмах мы будем показывать, как работает метро, откуда на улицах берется грязь, как работает здравоохранение, образование, «Водоканал»...

Каждый фильм будет раскрывать одну из тем. Длительность одной ленты составит около 20 минут. Показывать мэрия планирует их на городских телеканалах и в метро.