В Реже сгорела квартира, где жил отец-одиночка с ребенком

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:14:41+03:00

Люди остались без крыши над головой

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Сегодня ночью в поселке Озерный Режевского округа загорелся 6-квартирный жилой дом. В момент возникновения ЧП внутри находились 14 человек, включая пятерых детей. Несмотря на то, что многие уже спали, люди смогли до приезда пожарных самостоятельно эвакуироваться.

- На площади 8 квадратных метров повреждено чердачное перекрытие квартиры. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В злополучной квартире проживал мужчина и его ребенок. После пожара люди остались без крыши над головой. Сейчас они находятся в режевском центре временного размещения.