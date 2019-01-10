2019-01-10T08:14:41+03:00
Происшествия

В Реже сгорела квартира, где жил отец-одиночка с ребенком

Люди остались без крыши над головой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня ночью в поселке Озерный Режевского округа загорелся 6-квартирный жилой дом. В момент возникновения ЧП внутри находились 14 человек, включая пятерых детей. Несмотря на то, что многие уже спали, люди смогли до приезда пожарных самостоятельно эвакуироваться.

- На площади 8 квадратных метров повреждено чердачное перекрытие квартиры. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В злополучной квартире проживал мужчина и его ребенок. После пожара люди остались без крыши над головой. Сейчас они находятся в режевском центре временного размещения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Полевском прокуратура вернула на работу незаконно уволенную беременную сотрудницу
Мэрия Екатеринбурга решила снимать познавательные фильмы о городе, чтобы показывать их в метро и по телевизору
Нижнетагильский бизнесмен попылся вывезти контрабандой бронежилеты на три миллиона рублей
Мэрия Березовского переселила мужчину из ветхого барака в квартиру с долгом за капремонт
В Ревде сотрудники МЧС спасли от голодной смерти коз, запертых в гараже
«Мы чуть не перевернулись»: экипаж Сергея Карякина о третьем этапе ралли «Дакар»
В Екатеринбурге через два месяца снова присмотрятся к транспортной реформе
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
В Екатеринбурге сняли фильм про уральца, который покорил Эльбрус вместе со своим котом Графом
В новогодние каникулы «подопечные» «Спецавтобазы» намусорили больше всех
В Верхней Туре планируют создать территорию опережающего развития области
В новогодние каникулы ледовый городок в центре Екатеринбурга посетили 390 тысяч гостей
В три раза меньше, чем обычно: в Областной станции переливания острая нехватка крови
В Екатеринбурге посадили организатора «финансовой пирамиды», похитившего 47 миллионов рублей
На Среднем Урале реорганизовали Министерство природных ресурсов
В Качканаре будут судить директора ФОКа, на корте которого девочку придавило хоккейными воротами
Ответная баррикада: свердловские автогонщики перегородили бревном проезд к зданию Минприроды
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на отлов бездомных собак
В Екатеринбурге поймали курьеров, маскировавших наркотики под камни
Жители Вторчермета собираются выйти на митинг из-за отмены автобусных маршрутов
Прокуратура уличила мэрию Екатеринбурга в излишней вырубке деревьев
Первая рабочая неделя на Урале будет снежной и морозной
В Кургане задержали 140 канареек, которых контрабандой везли в Екатеринбург
Уральская банда убийц во главе с Тропиканкой получила новые сроки за мошенничество
Если машина заглохла на трассе: советы спасателей
Уральский гонщик Сергей Карякин завоевал бронзу на втором этапе Дакара
В Екатеринбурге при столкновении двух иномарок пострадал 6-летний ребенок
За праздники в Екатеринбурге поймали 80 детей, которые гуляли ночью