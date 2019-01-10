В Реже сгорела квартира, где жил отец-одиночка с ребенком
Сегодня ночью в поселке Озерный Режевского округа загорелся 6-квартирный жилой дом. В момент возникновения ЧП внутри находились 14 человек, включая пятерых детей. Несмотря на то, что многие уже спали, люди смогли до приезда пожарных самостоятельно эвакуироваться.
- На площади 8 квадратных метров повреждено чердачное перекрытие квартиры. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В злополучной квартире проживал мужчина и его ребенок. После пожара люди остались без крыши над головой. Сейчас они находятся в режевском центре временного размещения.