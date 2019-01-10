Мэрия Березовского переселила мужчину из ветхого барака в квартиру с долгом за капремонт
Житель поселка Монетный, расположенного под Березовским, уже вовсю планировал, как будет отмечать новоселье. Недавно мужчина по программе расселения аварийного жилья переехал из ветхого барака в новую квартиру - в поселке Центральный.
Однако праздник был омрачен. Вместе с ключами от нового жилья мужчина получил квитанцию с долгом за капремонт. Об этом в своем Facebook рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
Фото: Дмитрий Ионин
- Оказалось, что предыдущим собственником была администрация Берёзовского городского округа, которая полтора года не платила за капремонт, а потом с этими долгами и передала мужчине квартиру. Накопилось немало - 14 тысяч рублей, - написал Ионин. - Сделал депутатский запрос в «ЭнергосбыТ Плюс», который выставляет квитанции.
После проведенной проверки ресурсная компания сделали новому жильцу перерасчет. Долг был списан и перевыставлен Администрации Берёзовского.