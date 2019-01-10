2019-01-10T08:03:07+03:00
Недвижимость

Мэрия Березовского переселила мужчину из ветхого барака в квартиру с долгом за капремонт

В квитанции неоплаченными значились 14 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Долг накопила сама Администрация, которая 1,5 года игнорировала квитанцииДолг накопила сама Администрация, которая 1,5 года игнорировала квитанцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель поселка Монетный, расположенного под Березовским, уже вовсю планировал, как будет отмечать новоселье. Недавно мужчина по программе расселения аварийного жилья переехал из ветхого барака в новую квартиру - в поселке Центральный.

Однако праздник был омрачен. Вместе с ключами от нового жилья мужчина получил квитанцию с долгом за капремонт. Об этом в своем Facebook рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Фото: Дмитрий Ионин

Фото: Дмитрий Ионин

- Оказалось, что предыдущим собственником была администрация Берёзовского городского округа, которая полтора года не платила за капремонт, а потом с этими долгами и передала мужчине квартиру. Накопилось немало - 14 тысяч рублей, - написал Ионин. - Сделал депутатский запрос в «ЭнергосбыТ Плюс», который выставляет квитанции.

После проведенной проверки ресурсная компания сделали новому жильцу перерасчет. Долг был списан и перевыставлен Администрации Берёзовского.

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