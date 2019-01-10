2019-01-10T07:30:08+03:00
Общество

В Ревде сотрудники МЧС спасли от голодной смерти коз, запертых в гараже

На хозяина за жестокое обращение с животными пожаловались соседи
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Ревде сотруднкии МЧС провели необычную спасательную операцию. Если обычно работники ведомства приходят на помощь людям, но на этот раз в опасности оказалось небольшое стадо коз. Животные несколько дней были заперты в гараже на улице Горького - практически в самом центре города.

- По словам соседей, хозяин уже давно держит животных в столь неподобающих условиях, а в новогодние праздники, по-видимому, забыл о своих питомцах, отчего животные издавали громко и жалобно блеяли, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Попытки мужчины открыть гараж по требованию сотрудников полиции не увенчались успехом: замок заклинило. Тогда на помощь и вызвали спасателей, которые вскрыли гараж бензорезом.

Пять коз были переданы для обследования и реабилитации представителям зооспаса. Еще одно животное на момент вызволения, к сожалению, уже погибло.

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