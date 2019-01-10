«Мы чуть не перевернулись»: экипаж Сергея Карякина о третьем этапе ралли «Дакар»

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:13:25+03:00

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В Перу накануне вечером завершился третий этап ралли «Дакар». Преодолев 800 километров, экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка продолжает удерживать третье место в общем зачете.

- Очень сложный и длинный был день с песками, камнями и утомительным лиазоном. Мы чуть не перевернулись. Входили в поворот и упёрлись во что-то, возможно, это был просто плотный слой песка - машину выставило на два колеса, но нам удалось резко повернуть налево и нажать полный газ, - поделился Сергей Карякин. - Один раз случился перегрев ремня - ждали пока мотор остынет. Потом не с первого раза взяли контрольную точку. В общей сложности потеряли 15 минут.

Фото: Facebook Сергея Карякина

Сложностей добавлял и местный перуанский транспорт. Как рассказали спортсмены, в темное время суток ехать очень трудно, так как у многих машин не работают стоп-фонари и зачастую горит только одна фара.

Но несмотря на все препятствия, экипаж благополучно добралася до финиша и даже сократил отставание от лидера с 6,5 минут до 5.