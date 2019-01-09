В Екатеринбурге через два месяца снова присмотрятся к транспортной реформе

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:00:59+03:00

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В марте 2019 года Городская дума Екатеринбурга вновь вернется к обсуждению транспортной реформы. На заседании профильной комиссии 19 марта народные избранники рассмотрят положения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.

На встрече чиновники из транспортного комитета объяснят депутатам плюсы транспортной реформы, которую планировали запустить еще два года назад. В итоге нововведения стартуют в 2019 году: после изучения перемещений горожан по улицам с помощью сервисов Яндекса, специалисты разработают новую сеть общественного транспорта по принципу перехватывающих маршрутов. Все виды городского транспорта будут подхватывать друг друга в разных точках Екатеринбурга.

Далее транспортный парк города обновят в соответствии с новой схемой движения, после чего будут оборудованы обновленные остановочные пункты.

Чиновники предложат народным избранникам на заседании несколько вариантов транспортной реформы, чтобы вместе выбрать компромиссный. Изменения по плану начнутся в середине лета.

Напомним, что с Нового года в Екатеринбурге ликвидировали автобусные маршруты 024 и 04, что вызвало сильное беспокойство горожан.