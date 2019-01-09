2019-01-09T17:05:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка

Олег Галимов
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В Екатеринбурге объявили в розыск 14-летнюю Юлию Лесникову. Родители девочки забили тревогу, когда их дочь не вернулась домой 8 января. В последний раз ее видели в 14:00

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Приметы девочки: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, на правой щеке небольшой шрам.

Была одета в темно-синие джинсы, коричневые угги и темно-синюю куртку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в полицию по телефонам: (343)356-42-15, (343)294-14-94, (343)356-45-73 (74, 78, 80), (343)325-42-05 или «02».

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