2019-01-09T16:41:36+03:00
Дом. Семья

В Екатеринбурге сняли фильм про уральца, который покорил Эльбрус вместе со своим котом Графом

Видео отправили на международный фестиваль кино
Анна КОСНЫРЕВА
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Во время экстремального путешествия Андрей писал от имени кота путевые заметки и выкладывал их в соцсетях. Фото: Андрей ОстанинВо время экстремального путешествия Андрей писал от имени кота путевые заметки и выкладывал их в соцсетях. Фото: Андрей Останин
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Авторы короткометражного фильма «Путешествие» за 4 минуты показали удивительную историю уральского путешественника Андрея Останина, который вместе со своим котом Графом поднялся на Эльбрус в 2016 году. Фильм сняли студенты киношколы BIG BAG SCHOOL с профессиональными операторами и звукорежиссерами.

— Фильм создан без бюджета, мы все работали за идею. Мы сняли фильм для международного фестиваля мобильного кино в Беларуси, по условиям работа должна была быть основана на реальных событиях, — говорит продюсер проекта Кирилл Возжаев. — Это история про Андрея, который собирается в важнейшее в своей жизни путешествие — восхождение на Эльбрус, но по пути он видит бездомного кота, и перед Андреем встает выбор: либо остаться спасать котенка, либо исполнить свою мечту и покорить Эльбрус. Результат истории всем знаком — в финале фильма котик выглядывает из рюкзака за плечами Андрея на фоне снежных горных вершин.

Сценарий переписывали 7 раз. Фактически съемки и монтаж заняли три недели. Роль путешественника исполнил актер и ведущий Антон Бутаков, а его питомца — кошка из приюта для бездомных животных. Вдохновитель проекта путешественник Андрей Останин художественный фильм одобрил.

— Мы все любим путешествия и котиков. Думаю, фильм напомнит нам замечательную историю покорения Эльбруса, у кого-то сердечко дрогнет, и люди поддержат бездомных животных по примеру Андрея, — надеется Кирилл Возжаев.

В настоящее время идет народное голосование за лучший фильм фестиваля, видео «Путешествие» попало в первую десятку. Поддержать екатеринбуржцев можно до 14 января на сайте фестиваля velcom Smartfim.

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