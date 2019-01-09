2019-01-09T15:58:03+03:00
Недвижимость

В новогодние каникулы «подопечные» «Спецавтобазы» намусорили больше всех

Региональный оператор Восточной зоны вывез в 3 и 20 раз больше своих коллег на Севере и Западе
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За неделю МУП собрал порядка 163,5 тысяч кубов мусораЗа неделю МУП собрал порядка 163,5 тысяч кубов мусораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В праздничные дни из городов Свердловской области было вывезено 220 тысяч кубометров мусора. При этом львиная доля отходов пришлась на «Спецавтобазу» - МУП собрал порядка 163,5 тысяч кубов. В то время как региональный оператор Севера «Рифей» - 48,8 тысячи кубометров, а «Экосервис» на Западе - и вовсе только 8,3 тысячи кубометров мусора.

Глава Минстроя и ЖКХ подчеркнул, что в каникулы на линию были пущены дополнительные мусоровозы, однако горожане все равно жаловались на кучи отходов возле переполненных баков. На «горячие линии», которые работают в регионе с 25 декабря, поступило уже 600 звонков.

- Стоит отметить, зачастую в беспорядке на контейнерных площадках виноваты мы сами. В эти дни региональные операторы несколько раз сталкивались с тем, что спецтехника не могла подойти к бакам из-за припаркованных рядом автомобилей, - сказал Николай Смирнов. - Обращаюсь к жителям с просьбой внимательней относиться друг к другу и не заграждать проезды во дворах. Речь идет не только о чистоте, но и о нашей безопасности - ведь в следующий раз места может не хватить и скорой помощи, аварийной службе или пожарным.

Телефон «горячей линии» для жителей населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности ЕМУП «Специавтобаза» - 8-800-775-00-96.

Для жителей Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле (ООО «Рифей») - 8-800-234-0-243.

Для жителей Западной зоны с центром в Первоуральске (ООО «ТБО «Экосервис») - 8-800-100-89-54.

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