В Верхней Туре планируют создать территорию опережающего развития области
Верхняя Тура претендует на статус территории опережающего социально-экономического развития Свердловской области. Министерство инвестиций и развития направило соответствующую заявку в Минэкономразвития РФ. ТОСЭР будет специализироваться на обрабатывающих производствах и лесном хозяйстве.
- Снижение монозависимости городов Среднего Урала - один из приоритетов. Статус ТОСЭР, благодаря существующим налоговым льготам, позволит привлечь в Верхнюю Туру инвесторов, диверсифицировать экономику, увеличить налоговые поступления, что повысит качество жизни людей за счет развития образовательной, медицинской и досуговой инфраструктуры, капитального ремонта дорог, - рассказала глава Мининвеста Виктория Казакова.
В рамках ТОCЭР в Верхней Туре предполагается три якорных проекта с общим объемом инвестиций в 8 миллиардов рублей и созданием 400 рабочих мест.
Первая территории опережающего развития уже создана в Краснотурьинске.