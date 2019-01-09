2019-01-09T15:33:16+03:00
Общество

В Верхней Туре планируют создать территорию опережающего развития области

ТОСЭР будет специализироваться на обрабатывающих производствах и лесном хозяйстве
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Верхняя Тура претендует на статус территории опережающего социально-экономического развития Свердловской области. Министерство инвестиций и развития направило соответствующую заявку в Минэкономразвития РФ. ТОСЭР будет специализироваться на обрабатывающих производствах и лесном хозяйстве.

- Снижение монозависимости городов Среднего Урала - один из приоритетов. Статус ТОСЭР, благодаря существующим налоговым льготам, позволит привлечь в Верхнюю Туру инвесторов, диверсифицировать экономику, увеличить налоговые поступления, что повысит качество жизни людей за счет развития образовательной, медицинской и досуговой инфраструктуры, капитального ремонта дорог, - рассказала глава Мининвеста Виктория Казакова.

В рамках ТОCЭР в Верхней Туре предполагается три якорных проекта с общим объемом инвестиций в 8 миллиардов рублей и созданием 400 рабочих мест.

Первая территории опережающего развития уже создана в Краснотурьинске.

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