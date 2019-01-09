В три раза меньше, чем обычно: в Областной станции переливания острая нехватка крови

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:04:11+03:00

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В Областной станции переливания крови бьют тревогу. За новогодние праздники образовалась острая нехватка крови. В то время как именно в дни каникул происходит наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания.

- Чтобы обеспечить достаточные запасы специалисты работали даже в праздники. Особые надежды возлагали на первый рабочий день после длительных выходных. Однако, 9 января кровь сдали всего 50 человек. Это в три раза меньше, чем обычно! - говорят на станции.

Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет. К сдаче допускаются женщины с весом от 50 килограммов и мужчины - от 60 килограммов. За двое суток донорам необходимо отказаться от алкоголя, накануне не есть ничего жирного и не курить за три часа до процедуры.

Ближайшая донорская суббота запланирована на 26 января по адресу: ул. П. Тольяти, 8 с 8.00 до 13.00, при себе иметь паспорт.