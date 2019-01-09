2019-01-09T15:04:11+03:00
Здоровье

В три раза меньше, чем обычно: в Областной станции переливания острая нехватка крови

Востребованы все группы, особенно с отрицательным резусом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Ближайшая донорская суббота запланирована на 26 январяБлижайшая донорская суббота запланирована на 26 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Областной станции переливания крови бьют тревогу. За новогодние праздники образовалась острая нехватка крови. В то время как именно в дни каникул происходит наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания.

- Чтобы обеспечить достаточные запасы специалисты работали даже в праздники. Особые надежды возлагали на первый рабочий день после длительных выходных. Однако, 9 января кровь сдали всего 50 человек. Это в три раза меньше, чем обычно! - говорят на станции.

Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет. К сдаче допускаются женщины с весом от 50 килограммов и мужчины - от 60 килограммов. За двое суток донорам необходимо отказаться от алкоголя, накануне не есть ничего жирного и не курить за три часа до процедуры.

Ближайшая донорская суббота запланирована на 26 января по адресу: ул. П. Тольяти, 8 с 8.00 до 13.00, при себе иметь паспорт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге сняли фильм про уральца, который покорил Эльбрус вместе со своим котом Графом
В новогодние каникулы «подопечные» «Спецавтобазы» намусорили больше всех
В Верхней Туре планируют создать территорию опережающего развития области
В новогодние каникулы ледовый городок в центре Екатеринбурга посетили 390 тысяч гостей
В Екатеринбурге посадили организатора «финансовой пирамиды», похитившего 47 миллионов рублей
На Среднем Урале реорганизовали Министерство природных ресурсов
В Качканаре будут судить директора ФОКа, на корте которого девочку придавило хоккейными воротами
Ответная баррикада: свердловские автогонщики перегородили бревном проезд к зданию Минприроды
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на отлов бездомных собак
В Екатеринбурге поймали курьеров, маскировавших наркотики под камни
Жители Вторчермета собираются выйти на митинг из-за отмены автобусных маршрутов
Прокуратура уличила мэрию Екатеринбурга в излишней вырубке деревьев
Первая рабочая неделя на Урале будет снежной и морозной
В Кургане задержали 140 канареек, которых контрабандой везли в Екатеринбург
Уральская банда убийц во главе с Тропиканкой получила новые сроки за мошенничество
Если машина заглохла на трассе: советы спасателей
Уральский гонщик Сергей Карякин завоевал бронзу на втором этапе Дакара
В Екатеринбурге при столкновении двух иномарок пострадал 6-летний ребенок
За праздники в Екатеринбурге поймали 80 детей, которые гуляли ночью